В Минздраве отреагировали на новый антирекорд заболеваемости коронавирусом в Украине

Главное: В связи с тем, что в Украине зафиксирован новый антирекорд заболеваемости коронавирусом за сутки, Минздрав предложит определенные меры.

Детали: В результате очередной вспышки коронавируса в Украине глава Министерства здравоохранения Максим Степанов предложит определенные меры. Об этом он заявил на брифинге.

В частности, по словам главы МОЗ, Минздрав будет предлагать «проведение определенных мер ради вашего здоровья и жизни». Впрочем, он не уточнил, какие именно.

«Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в тяжелые времена, в апреле, когда мы все волновались, у нас никогда не было 680 случаев за сутки», — заявил Степанов, добавив при этом, что после сегодняшней статистики говорить об улучшении ситуации достаточно трудно.

«Исходя из цифр эпидемиологической ситуации, мы будем предлагать те или иные меры. Тот или иной выход из карантина и иначе не будет», — заявил он.

В тему: За минувшие сутки в Украине зафиксировано 689 новых случаев заболевания коронавирусом. Это является новым антирекордом в стране.