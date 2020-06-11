Появилось видео, как толпа сносит памятник Христофору Колумбу в США

Главное: В США снесли памятник Христофору Колумбу. Сделала это толпа в штате Миннесота.

Детали: В американском городе Сент-Пол (штат Миннесота) разъяренная толпа снесла памятник мореплавателю Христофору Колумбу.

Люди обмотали статую веревками, после чего свалили ее с постамента на землю. Правоохранители не смогли или не захотели помешать этому.

После этого народ начал глумиться над поверженным памятником, безумно веселясь.

Видео:

Как известно, массовые протесты в американском Миннеаполисе, вспыхнувшие из-за убийства полицейскими-расистами чернокожего правонарушителя Джорджа Флойда 25 мая, переросли в жестокие беспорядки по всей стране.

В тему 11 июня 2020 года стало известно, что в США подвергли «расистской цензуре» фильм 1939 года, взявший восемь статуэток «Оскар».

7 июня 2020 года сообщалось, что Америку ждет резня чернокожих и гражданская война.