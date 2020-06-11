Кто защищает актера-убийцу Михаила Ефремова? Злое видео колумниста «Фразы»

Главное: В России уже начали защищать актера-убийцу Михаила Ефремова. Кто за этим стоит?

Детали: Пребывающий в своем домике в лесу под Питером колумнист «Фразы» Товарищ Краснов записал злое видео. Наш автор рассуждает о том, кто сегодня в России защищает актера-убийцу Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.

Кто и почему делит россиян на два сорта? Долго ли будут терпеть простые люди весь этот беспредел?

Об этом Товарищ Краснов рассуждает у себя на канале.

В тему 10 июня 2020 года сообщалось, что актера-убийцу Михаила Ефремова отпустили под домашний арест: появилось видео «пьяного» допроса.

9 июня 2020 года стало известно, что актер-убийца Михаил Ефремов признал свою вину. Его осудила собственная дочь.