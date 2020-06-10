Стартует онлайн-фестиваль кино, посвященного крайне неоднозначной теме

Главное: 19 июня стартует фестиваль «Неделя швейцарского кино». Событие впервые пройдет в формате онлайн. В этом году фестиваль сосредотачивается на теме гендерного равенства.

Детали: C 19 по 28 июня на сайте swissfilm.org.ua состоится фестиваль «Неделя швейцарского кино». Событие, организованное Посольством Швейцарии совместно с компанией Arthouse Traffic, в 2020 году впервые пройдет онлайн, и в четвертый раз представит в своей программе самые актуальные художественные фильмы Швейцарии последних лет.

В этом году фестиваль сосредотачивается на гендерном равенстве — одной из глобальных целей устойчивого развития ООН. В его программу вошли 4 ленты, снятые режиссерами, которые представляют разнообразие женских взглядов.

В рамках фестиваля также состоится онлайн дискуссия на тему «Female gaze: гендерное равенство в современном кино».

«Феминист ли я? У мужчин может быть, как минимум 3 веские причины для расширения прав и возможностей женщин и девочек! У всех мужчин есть мать, у некоторых может быть жена, сестры или дочери... У меня лично три веские причины!» — комментирует господин Симон Пиду, заместитель Главы Миссии Посольства Швейцарии в Украине.

Лента совместного производства Швейцарии и Италии, драма «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер в свое время получила премию за лучший сценарий Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает о дружбе простодушного деревенского дурачка Лазаря и избалованного аристократа Танкреди.

Хулиганская комедия «Стрикер» — о смельчаках, которые выбегают обнаженными во время массовых мероприятий, например, на футбольных матчах. Главный герой фильма, учитель физкультуры, планирует избавиться от финансовых проблем, занявшись тренировкой стрикеров. На фестивале комедий в Лос-Анджелесе лента получила премию за лучший фильм на иностранном языке и режиссуру.

Также в программе зрителей ожидает феминистская драма «Божественный порядок» режиссерки Петри Фольпе. До 1971 года Швейцария оставалась последним западным государством, где женщины не имели права голоса — фильм расскажет о борьбе простых женщин против дискриминации. «Божественный порядок» получил четыре премии фестиваля в Трайбеци и три национальных премии Swiss Film Prize.

Швейцарско-немецкая драма «Невинный» Симона Жакме была впервые показана в рамках конкурсной программы международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, где претендовала на Гран-при, и была отмечена премией Swiss Film Prize за лучшую женскую роль. В центре сюжета — женщина, которая в равной степени предана семье, ревностным христианам-традиционалистам и своей исследовательской работе.

Главная героиня мелодрамы «Мечта Катрины» режиссеров Дарио и Мирко Бишофбергеров хочет иметь детей, но ее муж погибает в автокатастрофе, однако благодаря пересадке головы он возвращается другим человеком. На международном кинофестивале в Дублине лента была отмечена за лучшую операторскую работу.

Драма «Ветер перемен» со звездой французского кино Мелани Тьерри в главной роли получила премию Variety Piazza Grande Award международного кинофестиваля в Локарно. Сюжет фильма режиссерки Беттины Оберли построен вокруг молодой пары, которая убегает от суеты города в отдаленный альпийский уголок.

«Удивительное путешествие Волкенбруха в объятия шиксы» исследует жизнь и отношения общества ортодоксальных евреев. В 2019 году фильм был национальным кандидатом от Швейцарии на соискание премии «Оскар» как лучший международный фильм.

Итало-швейцарская мелодрама «7 дней» Рикардо Колла посвящена паре, которая знакомится во время подготовки свадьбы друзей. Съемки прошли на Сицилии, где развиваются основные события фильма.

Мелодрама «Вокруг Луизы» режиссерки Ольги Баиллиф совместного производства Швейцарии и Бельгии расскажет о певице, которая переосмысливает свою жизнь после встречи с отцом, с которым она не виделась много лет.

Все фильмы фестиваля демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Медиапартнеры: «Фраза», Тиждень, The Village, L’OFFICIEL, Platfor.ma , Mind.ua, Moemisto.ua, Kino-teatr.ua.

Реализация онлайн-платформы: Element Agency.

В тему: 29 мая 2020 года мы писали о том, что в Украине стартовал Чилдрен Кинофест.