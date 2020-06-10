В Черновицкой области иностранец-рецидивист расстрелял полицейских

Главное: В Черновицкой области иностранец открыл огонь по полицейским. Бандит готовил налет на один из домов.

Детали: В среду, 10 июня, в Черновицкой области произошло резонансное преступление, о котором сообщает МВД.

Копы говорят, что 36-летний иностранец готовит разбойное нападение на частный дом местного жителя, а на место преступления был направлен спецназ КОРД, который и устроил засаду.

Оказалось, что налетчик уже ранее отбывал срок (11 лет) за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и за разбойное нападение.

Во время задержания минувшей ночью бандит, попав в дом через окно подвала, начал отстреливаться и ранил двух полицейских из пистолета с глушителем. Правоохранителей госпитализировали.

В сообщении говорится, что «в ответ полицейские применили оружие и ранили нападавшего в бедро, после чего он был задержан».

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