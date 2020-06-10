Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Черновицкой области иностранец-рецидивист расстрелял полицейских

В Черновицкой области иностранец-рецидивист расстрелял полицейских

Главное: В Черновицкой области иностранец открыл огонь по полицейским. Бандит готовил налет на один из домов.

Детали: В среду, 10 июня, в Черновицкой области произошло резонансное преступление, о котором сообщает МВД.

Копы говорят, что 36-летний иностранец готовит разбойное нападение на частный дом местного жителя, а на место преступления был направлен спецназ КОРД, который и устроил засаду.

Оказалось, что налетчик уже ранее отбывал срок (11 лет) за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и за разбойное нападение.

Во время задержания минувшей ночью бандит, попав в дом через окно подвала, начал отстреливаться и ранил двух полицейских из пистолета с глушителем. Правоохранителей госпитализировали.

В сообщении говорится, что «в ответ полицейские применили оружие и ранили нападавшего в бедро, после чего он был задержан».

В тему 11 мая 2020 года сообщалось, что на Буковине суд оправдал священника УПЦ, которого оштрафовали за нарушение карантина на Пасху.

8 мая 2020 года стало известно, что на Буковине суд оставил в СИЗО поджигателя храма УПЦ.

Тэги: Черновицкая область, полиция, общество, регионы, криминал, новости Украины

Комментарии

Статьи

07.06.20 15:48

Наркотический скандал в Павлограде: главе днепровской полиции выдвинули ультиматум?

Автор: Ольга Черная (Днепр), для «Фразы»

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
10.06.20 07:38

Украинский футбол и китайский вирус

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Черты нового мирового порядка близки к рабовладельческому строю
10.06.20 10:16

Черты нового мирового порядка близки к рабовладельческому строю

Автор: Игорь Шнуренко, Завтра

Выбор редакции
Украинский футбол и китайский вирус
Украинский футбол и китайский вирус
Украинский футбол и китайский вирус
Украинский футбол и китайский вирус
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Офис Генпрокурора сообщил Порошенко о подозрении. Его хотят взять под стражу

Офис Генпрокурора сообщил Порошенко о подозрении. Его хотят взять под стражу
10.06.20 13:46
113
Последние новости
10.06.20 13:58

В Израиле полицейские убили араба-аутиста – начались погромы
10.06.20 13:46

Офис Генпрокурора сообщил Порошенко о подозрении. Его хотят взять под стражу
10.06.20 12:41

Один из сильнейших футбольных клубов Украины может прекратить существование
10.06.20 12:36

В Черновицкой области иностранец-рецидивист расстрелял полицейских
10.06.20 11:59

Люди создали идеальные условия для эпидемий, — ученые
10.06.20 11:09

В Эквадоре эпично извергался вулкан – пеплом засыпало города
10.06.20 10:34

Всплыли подробности загадочной смерти украинской журналистки в Таиланде
Фото и Видео
В Израиле полицейские убили араба-аутиста – начались погромы
В Израиле полицейские убили араба-аутиста – начались погромы
В Израиле полицейские убили араба-аутиста – начались погромы
В Израиле полицейские убили араба-аутиста – начались погромы
В Черновицкой области иностранец-рецидивист расстрелял полицейских
В Черновицкой области иностранец-рецидивист расстрелял полицейских
В Эквадоре эпично извергался вулкан – пеплом засыпало города
В Эквадоре эпично извергался вулкан – пеплом засыпало города
Всплыли подробности загадочной смерти украинской журналистки в Таиланде
Всплыли подробности загадочной смерти украинской журналистки в Таиланде
Кредит МВФ для Украины: стали известны подробности
Кредит МВФ для Украины: стали известны подробности
В Кривом Роге на ходу загорелся трамвай с пассажирами
В Кривом Роге на ходу загорелся трамвай с пассажирами
Актера-убийцу Михаила Ефремова отпустили под домашний арест: появилось видео «пьяного» допроса
Актера-убийцу Михаила Ефремова отпустили под домашний арест: появилось видео «пьяного» допроса
Одного из лидеров американских расистов задержали после попытки протаранить темнокожих автомобилем
Одного из лидеров американских расистов задержали после попытки протаранить темнокожих автомобилем
За полминуты до смертельного ДТП пьяный Ефремов чуть не попал в другую аварию
За полминуты до смертельного ДТП пьяный Ефремов чуть не попал в другую аварию
Американцы заявили, что коронавирус начал свирепствовать в Китае еще в прошлом августе
Американцы заявили, что коронавирус начал свирепствовать в Китае еще в прошлом августе
fraza.ua
Новости блогосферы
07.06.20 21:24

Америку ждет резня чернокожих и гражданская война
06.06.20 12:53

В наше время искушений истинный подвиг - просто остаться человеком и не оскотиниться
05.06.20 10:22

Забытая могила первого космонавта Украины. Позор нам всем, начиная от Зеленского
04.06.20 19:19

Зеленский может не соблюдать карантин. Потому что «шеф всегда прав»

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.