В Израиле полицейские убили араба-аутиста – начались погромы

Главное: В Израиле полицейские убили араба-аутиста. В трех городах вспыхнули протесты.

Детали: В трех израильских городах Яффо, Иерусалиме и Хайфе начались протесты среди арабов после того, как полицейские в Иерусалиме убили безоружного местного жителя, который был аутистом.

Копы заявили, что 32-летний Ияд аль-Халак убегал от них, однако никакой опасности он не представлял.

Разгневанные толпы арабов принялись крушить витрины, сжигать авто и забрасывать полицию камнями.

Нескольких протестующих арестовали.

В тему 10 июня 2020 года сообщалось, что в Израиле собрались чипировать детей.

2 июня 2020 года стало известно, что Абрамович купил самый дорогой дом в Израиле.