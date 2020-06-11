В США подвергли «антирасистской цензуре» фильм 1939 года, взявший восемь статуэток «Оскар»

Главное: В США решили подвергнуть цензуре фильм «Унесенные ветром» 1939 года. В нем нашли «расовые темы».

Детали: В США из-за «расовых тем» подвергли цензуре фильм 1939 года «Унесенные ветром». Как пишет издание Wall Street Journal, популярная стриминговая платформа HBO Max исключила его из каталога на фоне массовых протестов в стране после убийства темнокожего Джорджа Флойда.

Фильм раскритиковали за «романтизирование рабства».

Ожидается, что картину вернут, но сперва в ней появятся примечания относительно содержащихся в нем «противоречивых тем».

Фильм «Унесенные ветром» повествует о Гражданской войне в США, длившейся в период 1861-1865 годов. Картина взяла пять статуэток «Оскар».

В тему 7 июня 2020 года сообщалось, что Америку ждет резня чернокожих и гражданская война.

4 июня 2020 года друг убитого полицейскими Джорджа Флойда поведал жуткие подробности его смерти: «Он плакал перед тем, как умереть».