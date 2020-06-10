Всплыли подробности загадочной смерти украинской журналистки в Таиланде

Главное: Камеры видеонаблюдения зафиксировали журналистку из Днепра незадолго до ее смерти в Таиланде. Впрочем, пока что не понятны причины смерти.

Детали: Незадолго до смерти известной журналистки из Днепра Ольги Фроловой, которую нашли мертвой на острове Самуи (Таиланд), ее зафиксировали камеры наблюдения. Об этом сообщает местное издание Khaosod English со ссылкой на данные полиции, пишет «Апостроф».

Как отмечается, видеозапись была сделана 25 мая в 13:08. На ней видно, что 32-летняя Ольга Фролова, которая уже 5 лет живет в Таиланде, идет по малонаселенной сельской дороге в районе Марет. Маршрут, по которому она шла, прослеживается до места, где было найдено ее тело. Полиции все еще неизвестно, как и зачем она туда попала, поскольку в сельской местности мало камер видеонаблюдения.

По данным полиции, украинка вернула свой прокатный велосипед, прежде чем отправиться пешком. На опубликованных кадрах из видео она была одета в ту же одежду, которая была найдена на ее теле.

Фролова пропала 25 мая, а ее тело было обнаружено местным жителем, который собирал грибы, лишь через две недели. Тело женщины начало разлагаться. Рядом был найден рюкзак с наличными деньгами, лекарствами, зарядным устройством и наушниками, сообщает ТСН.

Супруги прожили в браке 12 лет, однако два месяца назад Фролова бросила мужа, забрала сына и уехала жить к своему новому парню-иностранцу. За этот период она несколько раз навещала мужа и иногда оставляла с ним сына. При этом пара готовилась подать на развод.

Сейчас полиция расследует смерть Ольги Фроловой. Ее тело доставили в больницу Бангкока для вскрытия, результаты которого потребуется ждать около двух недель.

В тему: Украинская журналистка Ольга Фролова найдена мертвой в Таиланде, где жила последние пять лет. Ее муж подозревает, что это могло быть самоубийство. Незадолго до смерти она написала книгу с мистическим названием «Уроборос».