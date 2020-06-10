Кредит МВФ для Украины: стали известны подробности

Главное: Уже в четверг, 11 июня, Украина может получить первый транш МВФ на 2,1 миллиарда долларов. Об этом заявил премьер страны Денис Шмыгаль.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наша страна может получить первый транш МВФ уже 11-12 июня. Об этом чиновник сказал в эфире «Украина 24».

По его словам, «МВФ с пониманием отнесся к кризисной ситуации в Украине», а деньги от транша «это прямые средства в госбюджет для борьбы с кризисом COVID-19 и его последствиями».

Денис Шмыгаль сказал: «Получить мы их рассчитываем в ближайшие день-два. То есть, эти дни. Далее это программа, которая рассчитана на восемнадцать месяцев, а сам кредит рассчитан на пять лет».

В тему 22 мая 2020 года стало известно, что МВФ принял важное решение на фоне подписания «антиколомойского» закона.

22 апреля 2020 года сообщалось, что Шмыгаль заявил о том, что надо научиться жить в новых условиях по меньшей мере два года.