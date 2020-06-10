В Эквадоре эпично извергался вулкан – пеплом засыпало города

Главное: В Эквадоре извергался вулкан Сангай. Пеплом засыпало ближайшие города.

Детали: В Эквадоре произошло извержение вулкана Сангай. Выброшенным пеплом засыпало улицы несколько окрестных городов – последствия приодного явления почувствовали на себе люди в шестнадцати населенных пунктах страны.

В частности, пеплом засыпало мегаполис Гуаякиль, население которого составляет более двух миллионов человек.

Местных жителей призывают надевать маски и носить закрытую одежду.

Извержение вулкана Сангай в Эквадоре:

В тему 25 мая 2020 года сообщалось, что новозеландский премьер «попала в землетрясение» в прямом эфире.

29 апреля 2020 года стало известно, что очевидцы сняли эпичное извержение вулкана в России.