Актера-убийцу Михаила Ефремова отпустили под домашний арест: появилось видео «пьяного» допроса

Главное: Российского актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, отправили под домашний арест. Появилось видео его первого допроса.

Детали: 56-летнего российского актера Михаила Ефремова, устроившего вечером понедельника, 8 июня, смертельное ДТП в центре Москвы, отправили под домашний арест. Такое решение принял Таганский суд, который удовлетворил ходатайство следствия.

Следить за убийцей будут с помощью электронного браслета. Домашний арест продлится до 9 августа.

Следствие обвиняет Михаила Ефремова в нарушении ПДД, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ).

Актер может получить пять-двенадцать лет заключения.

Тем временем уже появилось видео первого допроса Михаила Ефремова: пьяного актера после ДТП опрашивает полиция. Среди прочего артист признает свою вину в случившейся аварии.

В тему 9 июня 2020 года сообщалось, что известный российский актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил кровавое ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.

9 июня 2020 года стало известно, что за полминуты до смертельного ДТП пьяный Михаил Ефремов чуть не попал в другую аварию.