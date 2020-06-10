В Кривом Роге на ходу загорелся трамвай с пассажирами

Главное: В Саксаганском районе Кривого Рога на ходу загорелся один из вагонов трамвая № 2. В момент возгорания внутри находились пассажиры.

Детали: Во вторник, 9 июня, в Саксаганском районе Кривого Рога на площади 30-летия Победы во время движения загорелся один из вагонов трамвая № 2. Прибывшие на место ЧП спасатели потушили пожар, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Как отметили в ведомстве, эксперты установили, что пожар произошел во время следования по маршруту от станции «Кольцо Артема» к станции «Заречная», вблизи наземной открытой станции «Вторая городская больница» во втором вагоне трамвая № 2.

«Пассажиры на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения самостоятельно покинули салон электротранспорта. В результате пожара никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Огнем был уничтожен один из вагонов трамвая и частично поврежден второй на общей площади 40 кв. метров. Причины возгорания выясняются.

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