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За полминуты до смертельного ДТП пьяный Ефремов чуть не попал в другую аварию

За полминуты до смертельного ДТП пьяный Ефремов чуть не попал в другую аварию

Главное: Известный российский актер Михаил Ефремов, который накануне спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, за 30 секунд до того едва не попал еще в одну аварию. Благо, водитель другого автомобиля продемонстрировал отменную реакцию.

Детали: За полминуты до автокатастрофы, в результате которой погиб человек, известный российский артист Михаил Ефремов чуть не спровоцировал еще одну аварию. Об этом сообщает «Голос».

На видео, опубликованном в Сети, видно, как, поворачивая с Глазовского переулка на Садовое кольцо, актер перестроился сразу во вторую полосу, подрезав летящий на скорости автомобиль. Его водителю пришлось экстренно тормозить, чтобы избежать столкновения.

После этого джип Ефремова проехал около полукилометра и врезался в автофургон, водитель которого позже умер в больнице.

В тему: 8 июня известный российский актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил кровавое ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.

9 июня 2020 года стало известно, что актера-убийцу Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, отпустили на свободу.

Тэги: ДТП, общество, авария, Москва, Михаил Ефремов

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За полминуты до смертельного ДТП пьяный Ефремов чуть не попал в другую аварию
За полминуты до смертельного ДТП пьяный Ефремов чуть не попал в другую аварию
За полминуты до смертельного ДТП пьяный Ефремов чуть не попал в другую аварию
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