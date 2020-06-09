Одного из лидеров американских расистов задержали после попытки протаранить темнокожих автомобилем

Главное: В США лидер «Ку-клукс-клана» штата Виргиния Гарри Роджерс попытался протаранить темнокожих автомобилем. Его задержала полиция.

Детали: В округе Энрико (штат Виргиния) задержали лидера местной организации «Ку-клукс-клан» Гарри Роджерса. Вечером воскресенья, 7 июня, он попытался протаранить своим пикапом группу темнокожих протестующих.

36-летний расист сейчас находится в полиции. Из-за его наезда пострадал один человек.

Теперь Гарри Роджерса обвиняют в «предумышленном нанесении телесных повреждений, порче имущества и нападении».

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