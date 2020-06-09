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В многоэтажке под Днепром прогремел взрыв в квартире депутата

В многоэтажке под Днепром прогремел взрыв в квартире депутата

Главное: В многоэтажном доме в городе Новомосковск (Днепропетровская область) прогремел взрыв в одной из квартир. По предварительной информации, хозяином квартиры является депутат Новомосковского городского совета седьмого созыва Андрей Александрович.

Детали: Сегодня, 9 июня, рано утром в Днепропетровской области в городе Новомосковск произошел мощный взрыв и пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники и пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как отмечается, взрыв произошел на улице Гетьманской. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что взрыв и пожар возник в квартире на 3-м этаже 9-ти этажного жилого дома.

Из квартиры, которая расположена на четвертом этаже сотрудники ГСЧС с помощью аппарата защиты органов дыхания эвакуировали 7-летнего мальчика. Пожарные по лестничной клетке вывели его на свежий воздух.

Во время взрыва и пожара пострадал владелец квартиры, 1984 года рождения. С предварительным диагнозом «Ожоги тела 1-2 степени» он в тяжелом состоянии был госпитализирован в Новомосковскую центральную районную больницу.

По предварительным данным, хозяином квартиры является депутат Новомосковского городского совета седьмого созыва Андрей Александрович.

Причины взрыва и произошедшего впоследствии пожара будут устанавливать правоохранители.

В тему: 23 ноября 2019 года на столичных Березняках в многоэтажном доме, расположенном на улице Березняковской, прогремел взрыв в подъезде.

Тэги: общество, взрыв, происшествие, Днепр, Днепропетровская область, новости Украины

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