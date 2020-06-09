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Американцы заявили, что коронавирус начал свирепствовать в Китае еще в прошлом августе

Американцы заявили, что коронавирус начал свирепствовать в Китае еще в прошлом августе

Главное: Коронавирус мог появиться в Китае не в конце 2019 года, а еще прошлым летом. Об этом говорят американские ученые.

Детали: Исследователи из медицинской школы Гарвардского университета заявили, что коронавирус мог появиться в Китае не в конце 2019 года, как принято считать, а еще прошлым летом.

Как передает ABC News, ученые «проследили по снимкам с частных спутников динамику загруженности парковочных мест у крупнейших больниц города за последние два года».

Эксперты говорят, что «число машин на больничных парковках стало резко увеличиваться с августа 2019 года».

Американцы говорят: «Осенью загруженность достигла пика. 10 октября на стоянке у госпиталя Тянью находились 285 машин, тогда как годом ранее их было всего 171. Прирост составил 67%, а в отдельные дни достигал показателя 90%».

Также ученые провели анализ запросов пользователей китайской поисковой системы Baidu: оказалось, что в начале осени прошлого года «люди стали чаще искать информацию о кашле и диарее».

В тему 5 июня 2020 года американские ученые посоветовали заниматься сексом в медицинских масках.

5 июня 2020 года сообщалось, что COVID-19 был генетически спроектирован. Новое исследование ученых из Австралии.

Тэги: США, ученые, Китай, здоровье, мир, коронавирус, пандемия

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