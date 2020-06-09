Пьяный актер Михаил Ефремов устроил кровавое ДТП в центре Москвы и пытался откупиться

Главное: Пьяный российский актер Михаил Ефремов устроил кровавое ДТП в центре Москвы. Тяжело пострадал человек.

Детали: 56-летний российский актер Михаил Ефремов в пьяном состоянии устроил кровавое ДТП в центре Москвы на Смоленской площади. Авария произошла вечером понедельник, 8 июня.

Находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный актер вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada – ее водителя забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами.

Михаила Ефремова задержали на месте ДТП. На первых порах он даже пытался откупиться, говорил, что у него много денег и он вылечит пострадавшего в аварии.

Актер говорил: «Я понимаю, что ударился в машину. Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег дох*я».

Полиция уже возбудила уголовное дело по части 2 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), Михаил Ефремов может получить семь лет заключения.

Момент аварии попал на камеры наблюдения:

Михаил Ефремов известен по фильмам «Виват, гардемарины!», «Королева Марго», «Антикиллер», «9 рота», «12» и «Generation П».

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