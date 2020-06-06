Голая женщина, гуляющая по Киеву, озадачила соцсети

Главное: Пользователи сети обнародовали странное видео. На нем голая женщина прогуливается вдоль киевской парковки.

Детали: Вечером в пятницу, 5 июня, возле киевского ТРЦ Пирамида гуляла совершенно голая девушка. Соответствующее видео опубликовал пользователь Facebook.

На видео обнаженная молодая женщина с распущенными волосами идет по парковке. Потом она останавливается возле автомобиля Renault.

Причины столь странного поведения не ясны.



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