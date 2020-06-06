«Пушкина распяли»: мрачный стих колумниста «Фразы»

Главное: В день 221-летия Александра Сергеевича Пушкина колумнист «Фразы» Товарищ Краснов прочитал о нем мрачный стих. Видео доступно в сети.

Детали: Колумнист «Фразы» Товарищ Краснов, пребывающий в своем домике в лесу под Питером, посвятил мрачный стих Александру Сергеевичу Пушкину, опубликовав его в субботу, 6 июня, когда отмечается 221-летие поэта.

Товарищ Краснов так прокомментировал свое небольшое произведение: «Сегодня день рождения человека, не только воздвигшего себе памятник нерукотворный, но и самого ставшего этим памятником. И не только памятником».

Во что превратили Александра Сергеевича и его наследие в современной путинской России?

Слушаем и думаем…

В тему 6 июня 2020 года колумнист «Фразы» Товарищ Краснов записал познавательное видео о статье Иосифа Сталина 1950 года «Марксизм и вопросы языкознания». В частности, наш автор развеял некоторые исторические мифы.