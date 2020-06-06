Появилось видео, как премьер Канады встал на колено во время марша против расизма

Главное: В Оттаве прошел марш против расизма. Во время митинга премьер Канады Джастин Трюдо встал на колено.

Детали: Канадский премьер Джастин Трюдо встал на колено во время марша против расизма, который прошел в Оттаве в поддержку жертв полицейского беспредела и погибшего в США Джорджа Флойда.

Акция прошла под стенами парламента страны, после чего митингующие подошли к американскому посольству.

Всего тут собрались несколько тысяч человек.

В интернете уже обсуждают кадры, как Джастин Трюдо преклонили колено в память о Джордже Флойде вместе с остальными людьми.

Отметим, что политик находился в плотном кольце охраны, которая не последовала его примеру.

В тему: Ранее мы писали, что значит «вставать на одно колено» и кто такой Колин Каперник.

5 июня 2020 года сообщалось, что известный американский рэпер дал семье Джорджа Флойда и другим жертвам полиции два миллиона долларов.

5 июня 2020 года появилось видео, как во время протестов в американском Буффало полицейские жестоко избили старика.