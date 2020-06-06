Легендарное казино в Монте-Карло открылось после карантина

Главное: В Монако открылось казино, расположенное в Монте-Карло. Оно не работало три месяца из-за пандемии коронавируса.

Детали: Казино в Монте-Карло (княжество Монако) открылось после трехмесячного карантина из-за пандемии коронавируса.

Впрочем, в игорном доме, который начал работать еще в позапрошлом веке, действуют ограничения: входить сюда можно в маске, а за стол с рулеткой пускают трех человек вместо семи.

Также везде доступен антисептик, а на полу нанесена маркировка для соблюдения дистанции.

Администрация казино говорит, что возле всех игральных столов и игральных автоматов были установлены стеклянные перегородки, также проводится дезинфекция жетонов и фишек.

Напомним, что по правилам казино жителям Монако запрещено играть в Монте-Карло.

Всего в Монако коронавирусом заразились 99 человек, в том числе князь Альбер II. Жертвами заразы стали четыре человека.

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