Необычное лунное затмение можно увидеть уже сейчас. Трансляция

Главное: Сегодня ночью происходит полутеневое лунное затмение, в результате которого на небо восходит так называемая «Клубничная Луна». Поскольку это не полное затмение, Луна лишь частично погрузится в тень Земли. Затмение можно увидеть в онлайн трансляции.

Детали: Сегодня, 5 июня, происходит лунное затмение, которое астрономы называют «клубничным». Выйдя на балкон или во двор дома, люди могут наблюдать необычное положение луны, которая еще и окрасится в алый цвет.

Специалисты утверждают, что пик затмения будет в 23:12 по киевскому времени. Тень от нашей планеты попадет на лунный диск, поэтому затмение будет полутеневым.

Помешать наблюдению за таким редким зрелищем может неблагоприятная погода.

Луну называют Клубничной, поскольку в древности это было время сбора ягод.

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