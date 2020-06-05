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Оголтелые гопники жестоко избили водителя трамвая за требование надеть маски

Оголтелые гопники жестоко избили водителя трамвая за требование надеть маски

Главное: Компания парней жестоко избила водителя трамвая, который потребовал от них надеть медицинские маски. В результате водитель оказался в больнице скорой помощи, а нападавших никто не задержал.

Детали: В Киеве компания мужчин избила водителя трамвая из-за того, что он отказался ехать, пока все пассажиры не наденут маски. Как сообщают очевидцы на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook, на одной из остановок в трамвай зашла компания без масок.

Когда водитель и кондуктор попросили их выполнить требование перевозки, те отказались в грубой форме. Когда же водитель заявил, что в противном случае он не имеет права продолжать движение и трамвай будет стоять пока не приедут сотрудники полиции, друзья начали его избивать.

Утверждается, что избили сильно, сейчас он находится в больнице.

При этом, как утверждается, полиция отказалась задерживать молодчиков, объяснив это тем, что водитель выжил.

 

Отметим, что когда произошел инцидент, на каком маршруте и на какой остановке трамвая, не указывается. Никакой официальной информации от правоохранителей на данный момент не поступало.

В тему: Осенью 2008 года в Киеве водитель автомобиля «Мерседес», не уступивший дорогу трамваю, избил вагоновожатого. В результате инцидента он был госпитализирован в больницу.

21 ноября 2018 года в николаевской маршрутке №163 произошла драка между водителем и пассажиром, в результате которой пострадала школьница.

Через два дня в Киеве трое неизвестных жестоко избили водителя маршрутки 548 прямо на ходу.

Тэги: Киев, драка, карантин, трамвай, криминал, новости Украины, коронавирус, медицинская маска

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