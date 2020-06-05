Появилось видео, как во время протестов в американском Буффало полицейские жестоко избили старика

Главное: Во время протестов в Буффало (США) два копа жестоко избили пожилого мужчину. Появилось видео инцидента.

Детали: В американском Буффало во время протестов из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе произошел новый случай насилия со стороны полиции: два копа избили белого пожилого мужчину в медицинской маске, который оказался у них на пути. Видео уже публикуют в социальных сетях.

Видно, как пожилого безоружного мужчину бьют двое полицейских в касках.

В результате нападения у него была в кровь разбита голова.

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В тему 4 июня 2020 года охранник, смерть которого вызвала массовые протесты в США, болел коронавирусом.

4 июня 2020 года друг убитого полицейскими Джорджа Флойда поведал жуткие подробности его смерти: «Он плакал перед тем, как умереть».