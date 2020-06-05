На Полтавщине мужчина сжег свою бывшую жену заживо прямо посреди магазина

Главное: Мужчина сжег заживо свою бывшую жену в одном из магазинов Кременчуга. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Детали: Вечером 4 июня в Кременчуге мужчина зашел в магазин декоративной косметики и бытовой химии, где работала продавщицей его бывшая супруга, закрылся изнутри, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области, о происшествии в полицию сообщили прохожие.

Правоохранители и сотрудники экстренных служб приехали на место происшествия, когда огонь уже охватил значительную площадь магазина. После ликвидации пожара стало понятно, что пострадавшая получила телесные повреждения не совместимые с жизнью и скончалась на месте.

Подозреваемый задержан. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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