Ливень затопил Мукачево: местные жители делятся видео

Главное: На Закарпатье ливень затопил Мукачево. Появились видео стихии.

Детали: Город Мукачево Закарпатской области затопило из-за проливных дождей. Видео стихии в социальных сетях делятся местные жители.

В четверг, 4 июня, вода подтопила улицы и тротуары.

Массы воды не выдержали и крыши некоторых домов, из-за чего отдельные квартиры затопило.

Сейчас в городе работают спасатели и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия ливня.

Известно, что за сутки в Мукачево выпало более 54 мм осадков.

Жители города же говорят, что стоки и канализации оказались не готовы стихии, в результате чего и произошли массовые подтопления.

Синоптики же предупреждают, что дожди с грозами в регионе продолжатся и на следующей неделе.

Карта погоды на Закарпатье:

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