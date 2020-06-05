«Сбросимся всей страной»: Коломойский стал дедом сразу двух внуков

Главное: Украинский олигарх Игорь Коломойский стал дедушкой сразу двух внуков. Это первенцы его дочери.

Детали: Дочь бизнесмена Игоря Коломойского Анжелика родила двойню. Как сообщил народный депутат Украины Игорь Палица в эфире телеканала ZIK, радостное событие в семье олигарх отпраздновал в его офисе 2 июня.

По словам нардепа Коломойский стал дедушкой двоих внуков. «Мы вчера виделись. У него родилось два внука. Родила его дочь», — заявил политик, подчеркнув, что они являются давними друзьями, а не партнерами по бизнесу.

Каких-либо других подробностей Палица не сообщил.

При этом в комментариях под видео один из пользователей предложил сброситься всей страной «на достойную жизнь внукам».

Отметим, что это первые дети у 35-летней Анжелики Коломойской и первые внуки для ее отца.

В тему: Как сообщали СМИ, в апреле 2011 года Анжелика Коломойская вышла замуж за гражданина Израиля Олега Бокоева, с которым познакомилась во время учебы в Женеве.