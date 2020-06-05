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Сталин и русский язык: познавательное видео колумниста «Фразы»

Сталин и русский язык: познавательное видео колумниста «Фразы»

Главное: Колумнист «Фразы» Товарищ Краснов записал познавательное видео о статье Иосифа Сталина 1950 года «Марксизм и вопросы языкознания». В частности, наш автор развеял некоторые исторические мифы.

Детали: Колумнист «Фразы» Товарищ Краснов, выбравшись в свой домик в лесах под Питером, записал познавательное историческое видео. Ролик размещен на YouTube-канале нашего автора.

Как напоминает Товарищ Краснов, 20 июня 1950 года в газете «Правда» вышла статья Иосифа Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», она завершала дискуссию о вопросах лингвистики и ставила крест на марризме – теории академика Марра и его учеников, которые считали язык надстройкой над классовой структурой общества.

Наш автор говорит: «И, исходя из этого, делали вывод о том, что язык – явление сугубо классовое. Марристы доходили до того, что различия в языке английских и русских пролетариев меньше, чем в языке русских пролетариев и русских буржуев. Несмотря на всю абсурдность этой теории, она пользовалась значительной популярностью, а жуликоватые, но идеологически подкованные лжеучёные вовсю трудились на ниве марризма, расправляясь со своими оппонентами с помощью вненаучных методов».

Он поясняет: «После выхода сталинской статьи, в которой простым доходчивым языком разъяснялось, что чёрное это чёрное, а белое это белое, с марризмом было покончено. Статья наметила магистральный путь развития советской лингвистики, двигаясь по которому советское языковедение вышло на ведущие позиции в мире, которые удерживает во многих областях (например, компаративистика) по сию пору».

В тему 2 июня 2020 года Товарищ Краснов прокомментировал протесты в США.

27 мая 2020 года наш колумнист писал о скандале вокруг граффити с Иосифом Бродским в Питере.

Тэги: Иосиф Сталин, СССР, история, русский язык, культура

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