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Появилось видео, как в Запорожье воспитательница убила ребенка (18+)

Появилось видео, как в Запорожье воспитательница убила ребенка (18+)

Главное: В Запорожье воспитательница частного детского сада убила девочку. Появилось видео трагедии.

Детали: В Запорожье произошла страшная трагедия. Как сообщает местная полиция, 29 мая в одном из частных детских садов (на улице Авраменко) воспитательница убила маленькую девочку Лесю – ей был всего годик.

Известно, что мать с утра привела ребенка в детский сад, который располагался в одной из квартир, и оставила дочь на целый день с 51-летней воспитательницей и другими малышами.

Сообщается, что прибывшие через несколько часов на место ЧП врачи констатировали смерть ребенка «в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым». Уже открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 УК Украины «умышленное убийство». Убийца может получить пожизненный срок.

Следствие уже выяснило, что детский сад в своей трехкомнатной квартире устроила сама воспитательница, у которой не было разрешения на подобную работу. Клиентов она искала через интернет.

В квартире была установлена камера наблюдения, поэтому трагедия попала на видео: на кадрах видно, что женщина завязала голову девочки подушкой для того, чтобы не слышать плач девочки, после чего малышка задохнулась.

Адвокат семьи погибшей девочки рассказал местными СМИ, что воспитательница «исказила и скрыла многочисленные факты от нас и следствия, с целью избежать уголовной ответственности». По его словам, «до приезда следственной группы она удалила видеозаписи камер наблюдений с жестких дисков, сокрыла орудие преступления, раздела уже мертвого ребенка и пыталась скрыть другие следы преступления, но, по стечению обстоятельств, часть видео осталась».

Сообщается также, что женщина «работала долгие годы, негативных отзывов не было». Родителям малышей она говорила, что у нее «два высших образования – педагогическое и медицинское», а также показывала «сертификаты, якобы дающие право ей на такую сферу деятельности».

Видео 18+

В тему 24 апреля 2020 года сообщалось, что на Запорожье 10-летний пацан приехал в магазин за рулем «Мерседеса».

31 марта 2020 года стало известно, что в Запорожье педофил получил «смешной» срок за растление собственной дочери.

Тэги: убийство, общество, дети, регионы, криминал, новости Украины

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