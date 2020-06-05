Это знак? Молния разорвала самый большой национальный флаг США в мире

Главное: В штате Висконсин ударом молнии разорвало самый большой национальный флаг США в мире. Появилось видео.

Детали: В американском штате Висконсин произошло немного загадочное событие: тут ударом молнии разорвало самый большой национальный флаг США в мире. В социальных сетях уже публикуют видео и обсуждают инцидент.

Накануне на штат обрушился сильнейший ураган.

Известно, что размер поврежденного полотна – 21 на 42,6 метра. Весит он 154 килограмма.

Флаг развивался над землей на высоте более 120 метров.

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4 июня 2020 года друг убитого полицейскими Джорджа Флойда поведал жуткие подробности его смерти: «Он плакал перед тем, как умереть».