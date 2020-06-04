В Краматорске женщина воткнула себе в шею нож на глазах у детей

Главное: В Краматорске женщина, находясь в квартире с детьми, вызвала полицию, а затем воткнула себе в шею нож.

Детали: Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, около 3 часов ночи 4 июня к ним на линию позвонила женщина, находившаяся в возбужденном эмоциональном состоянии и попросила о помощи, сказав, что у нее «проблемы в личной жизни». Она также добавила, что в доме вместе с ней находятся 16-летняя дочь и 4-летний сын.

Когда полицейские прибыли на место, дверь в жилище была заперта, поэтому они начали общаться с женщиной через окно. Спустя 15 минут уговоров патрульные услышали крик. Дочь немедленно открыла им дверь, увидев в руках матери нож.

Когда инспекторы роты ТОР зашли в помещение, женщина без сознания лежала на полу. В ее шее по рукоять торчал нож.

Правоохранители попытались остановить кровотечение и вызвали «скорую». Однако спасти пострадавшую не удалось, после тяжелой операции она скончалась в больнице.

Около 15 минут уговоров открыть дверь, после чего патрульные услышали сильный крик.

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