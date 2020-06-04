Друг убитого полицейскими Джорджа Флойда поведал жуткие подробности его смерти: «Он плакал перед тем, как умереть»

Главное: Друг убитого полицейскими в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда поведал подробности трагедии. Сам он сумел сбежать от копов.

Детали: Американец Морис Лестер Холл, сумевший сбежать от полиции в Миннеаполисе после убийства Джорджа Флойда, поведал подробности убийства своего друга. Его цитируют местные СМИ.

Парень заявил: «Он с самого начала пытался самым покорным образом показать, что он абсолютно не сопротивляется. Я слышал, как он умолял: «Пожалуйста, офицер, за что все это?». Он умирал и просил о помощи».

Также он добавил: «Я навсегда запомню страх на лице Флойда. Что останется со мной навсегда, это то, что я видел, как взрослый мужчина плачет перед тем, как умереть».

Видео задержания Джорджа Флойда:

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