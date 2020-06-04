В Одессе ребенок… устроил гонки с полицией

Главное: В Одессе малолетний парень устроил гонки с полицией. Оказалось, что нарушителю всего двенадцать лет.

Детали: В Одессе произошел резонансный инцидент: двенадцатилетний парень устроил настоящие гонки с местной полицией. В интернете уже публикуют видео погони и задержания.

Остановился малолетний нарушитель лишь после того, как на улице Рихтера врезался в столб и заглох. Однако паренек заперся в салоне машины и отказался выходить, после чего вновь завел мотор и попытался удрать с места ДТП.

В итоге, копы выбили стекло и вытащили наружу ребенка, который управлял авто, подложив подушку.

В тему 2 июня 2020 года сообщалось, что в Одессе за полдня произошло две перестрелки. Есть раненые.

28 мая 2020 года в Одессе произошел потоп. Машины буквально плавают по городу.