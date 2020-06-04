Жуткое ДТП под Киевом: водитель обуглился в горящем авто за считанные минуты (18+)

Главное: В ДТП под Киевом заживо сгорел человек. Появилось жуткое видео.

Детали: На трассе Киев – Чоп под Калиновкой произошло страшное ДТП: тут на огромной скорости автомобиль Lexus влетел в фуру и зацепился за прицеп, после чего грузовик протащил его сотню метров.

В результате столкновения машина вспыхнула: водитель фуры отцепил груз, а мужчина в легковушке оказался заблокирован в огненной ловушке.

Очевидцы говорят, что он обуглился в пылающем салоне за считанные минуты.

Видео 18+ публикует dtp.kiev.ua:

В тему 26 мая 2020 года сообщалось, что в самом центре Киева за считанные минуты сгорел автомобиль.

5 мая 2020 года стало известно, в Днепре сожгли магазин: появилось видео.