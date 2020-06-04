Главный аэропорт Ливии отбили у банды американского террориста

Главное: В Ливии освободили аэропорт Триполи. Его контролировала банда американского террориста Халифы Хафтара.

Детали: Войска Правительства национального согласия Ливии освободили главный аэропорт страны в Триполи. С прошлого года его захватила банда Халифы Хафтара.

Халифа Хафтар – 76-летний террорист, предавший Муаммара Каддафи еще в 1987 году и принявшийся расшатывать ситуацию в Ливии.

В 1990-х годах он получил американское гражданство и поселился в США. В 2014 году, уже после убийства Муаммара Каддафи, Халифа Хафтар начал новый государственный переворот.

Международный аэропорт Триполи, захваченный террористами в прошлом году, не работает уже шесть лет.

Сегодня же правительственные войска заявили: «Наши силы полностью освободили международный аэропорт Триполи».

В тему 7 августа 2019 года сообщалось, что в Ливии сбит очередной украинский самолет.

29 июля 2019 года стало известно, что в Ливии уничтожены два украинских транспортных самолета.