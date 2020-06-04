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В Норвегии оползень эпично смыл небольшой поселок в море

В Норвегии оползень эпично смыл небольшой поселок в море

Главное: В Норвегии оползень смыл дома в море. ЧП случилось на мысе Кракнесет.

Детали: На мысе Кракнесет в Норвегии произошло ЧП: тут накануне днем оползень смыл в море небольшой поселок. В интернете появилось видео момента инцидента.

Местные власти говорят, что площадь оползня превысила шесть сотен квадратных метров, а продолжался он более двух часов.

Всего в море оказались около десятка домов.

Сейчас местных жителей эвакуируют, спасатели разбирают завалы. Лишь чудом никто не погиб.

Видео оползня:

В тему 10 апреля 2020 года сообщалось, что на Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан обрушился аномальный снегопад

27 января 2020 года появилась информация, что на американский берег выбросило странное существо, похожее на человеческий мозг без извилин.

Тэги: Норвегия, мир, оползень, ЧП

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