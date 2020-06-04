Протесты в знак солидарности с американцами закончились беспорядками в Лондоне и Афинах

Главное: Акции протеста против полицейского произвола и в знак солидарности с американцами, вышедшими на улицы после убийства полицейскими чернокожего охранника, прокатились по Лондону и Афинам. Не обошлось без беспорядков.

Детали: Вечером 3 июня несколько тысяч протестующих против полицейского насилия и расизма осадили резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. На видео, опубликованном телеканалом 360 в YouTube, видно, как демонстранты толпятся у заграждения, некоторые пытаются перелезть через него. Полицейские оцепляют здание и призывают протестующих не пытаться попасть внутрь.

Как сообщает SkyNews, в ходе демонстрации по меньшей мере один человек подрался с полицейским, в правоохранителей, сдерживающих толпу, бросали различные предметы.

Фото с места событий публикует ВВС, добавив, что в итоге к акции протеста в итоге присоединились лондонские пожарные.

Тем же вечером протестующие атаковали посольство США в столице Греции Афинах. Как сообщает EPT, это произошло в конце шествия, которое позиционировалось как акт солидарности с американскими протестующими, вышедшими на улицы после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Участники акции кидали в сторону здания и стоявших около него полицейских бутылки с зажигательной смесью и камни, а также подожгли несколько мусорных баков.

В ответ на это правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В тему: В США уже больше недели продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после убийства афроамериканца Джорджа Флойда белыми полицейскими.

В крупных городах США введен комендантский час, а в штатах Аризона, Техас и Вирджиния — чрезвычайное положение.

В ходе беспорядков неизвестные разбили звезду Дональда Трампа в Голливуде

1 июня Трамп назвал людей, вышедших на протесты по всей стране, террористами и охарактеризовал их действия как «преступление перед человечеством».

По состоянию на 2 июня американские бизнесмены начали отпугивать демонстрантов с оружием в руках. При этом сами мародеры открывают огонь на поражение по полицейским. В свою очередь, правоохранители начали обстреливать журналистов. На этом фоне больше половины американцев назвали президента США Дональда Трампа расистом.

2 июня 20 тысяч протестующих устроили массовую акцию протеста против полицейского беспредела, которая закончилась беспорядками в столице Франции Париже. 20 человек также устроили одиночные пикеты в Москве, однако были задержаны полицией.