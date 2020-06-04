Гордон заявил, что «владеет» гипнозом и понемногу шаманит

Главное: Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что владеет профессиональными приемами. Он признался, что интервью – это гипноз и шаманство.

Детали: Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что во время интервью пользуется профессиональными приемами. Об этом он рассказал в эфире «Украина 24».

В частности, Дмитрий Гордон сказал: «Я неоднократно говорил в свое время, что хорошее интервью это всегда и гипноз в том числе, это шаманство».

Он добавил: «Когда ты входишь в человека и начинаешь жить с ним одной жизнью какой-то, ныряешь в него, я бы сказал».

Журналист признался, что «навыкам психологического влияния» он научился у Анатолия Кашпировского.

Дмитрий Гордон сказал: «Я вам скажу больше: мы сейчас с вами разговариваем, но гипноз уже идет. И я не исключаю, что многие наши телезрители начнут под нашу речь засыпать».

Видео с 3-й минуты:

В тему 25 мая 2020 года сообщалось, что российский пропагандист назвал журналиста Гордона «нацистской мразью».