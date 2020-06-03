Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье

Главное: Депутаты-миллионеры из «Слуги народа» не считают зазорным получать компенсацию из бюджета на оплату жилья в Киеве. Они объясняют это тем, что ранее платили налоги, из которых оно оплачивается, а также транспортной труднодоступностью Верховной Рады.

Детали: Народные депутаты Украины, члены фракции «Слуги народа», являющиеся официальными миллионерами, объяснили, почему живут в Киеве в арендованном жилье, за что получают компенсацию от государства.

Так, Александр Трухин, задекларировавший в 2019 году 21,7 млн. грн дохода заявил в комментарии «Радио Свобода», что не хочет брать жилье в аренду, потому что гостиница, которую ему оплачивает бюджет, находится рядом с рабочим местом и условия проживания там его полностью устраивают.

«Мы действительно допоздна работаем и приходится жертвовать каким комфортом в направлении того, чтобы лишние полчаса на сон и успеть больше на работе. Поэтому я ничего не снимаю», — рассказал парламентарий.

Его коллега по фракции Павел Якименко (9,4 млн. грн) прямо заявил, что «то, что я заработал, и то, что я задекларировал, с чего в свое время заплатил все налоги, инвестировать в свою работу в Верховной Раде, скорее всего, по моему мнению, будет не очень правильно».

В свою очередь, Александр Аликсийчук (3,4 млн. грн) объяснил, что не видит ничего плохого в том, чтобы пользоваться «такой услугой». При этом он также подчеркнул, что не смог найти для аренды квартиру, из которой было бы удобно добираться на работу.

В тему: По данным Комитета избирателей Украины, в апреле текущего года компенсацию на аренду жилья из бюджета получили 52 народных депутата. 25 из них являются официальными миллионерами.