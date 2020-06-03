Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье

Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье

Главное: Депутаты-миллионеры из «Слуги народа» не считают зазорным получать компенсацию из бюджета на оплату жилья в Киеве. Они объясняют это тем, что ранее платили налоги, из которых оно оплачивается, а также транспортной труднодоступностью Верховной Рады.

Детали: Народные депутаты Украины, члены фракции «Слуги народа», являющиеся официальными миллионерами, объяснили, почему живут в Киеве в арендованном жилье, за что получают компенсацию от государства.

Так, Александр Трухин, задекларировавший в 2019 году 21,7 млн. грн дохода заявил в комментарии «Радио Свобода», что не хочет брать жилье в аренду, потому что гостиница, которую ему оплачивает бюджет, находится рядом с рабочим местом и условия проживания там его полностью устраивают.

«Мы действительно допоздна работаем и приходится жертвовать каким комфортом в направлении того, чтобы лишние полчаса на сон и успеть больше на работе. Поэтому я ничего не снимаю», — рассказал парламентарий.

Его коллега по фракции Павел Якименко (9,4 млн. грн) прямо заявил, что «то, что я заработал, и то, что я задекларировал, с чего в свое время заплатил все налоги, инвестировать в свою работу в Верховной Раде, скорее всего, по моему мнению, будет не очень правильно».

В свою очередь, Александр Аликсийчук (3,4 млн. грн) объяснил, что не видит ничего плохого в том, чтобы пользоваться «такой услугой». При этом он также подчеркнул, что не смог найти для аренды квартиру, из которой было бы удобно добираться на работу.

 

В тему: По данным Комитета избирателей Украины, в апреле текущего года компенсацию на аренду жилья из бюджета получили 52 народных депутата. 25 из них являются официальными миллионерами.

Тэги: Верховная Рада Украины, Киев, бюджет, политика, компенсация, новости Украины, Слуга народа

Комментарии

Статьи

03.06.20 13:30

Неизменные интересы. Почему Парцхаладзе забыл Порошенко

Автор: Виктор Даль

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
01.06.20 08:34

«Динамо» против «Шахтера»: поражение, которого... ждали

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Дело мышей. Что происходит в Госрезерве, где изчезло 2700 вагонов зерна
03.06.20 14:04

Дело мышей. Что происходит в Госрезерве, где изчезло 2700 вагонов зерна

Автор: Людмила Ксенз, «Страна»

Выбор редакции
Турецкого тренера в «Динамо» не будет
Турецкого тренера в «Динамо» не будет
Турецкого тренера в «Динамо» не будет
Турецкого тренера в «Динамо» не будет
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 3 июня 2020 года

Главные новости за 3 июня 2020 года
03.06.20 18:59
488
Последние новости
03.06.20 21:23

Какова польза фиников для организма человека: помогают гипертоникам, сердечникам, спортсменам и не только
03.06.20 21:01

20 тыс. тонн нефти вылилось в сибирскую реку. Объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба
03.06.20 20:09

Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье
03.06.20 19:52

Более 480 млн гривен эконалога поступило на защиту окружающей среды Донетчины
03.06.20 19:24

«Маски раздражают»: израильский профессор сделал резонансное заявление
03.06.20 18:59

Главные новости за 3 июня 2020 года
03.06.20 18:13

Украина стала частью религиозного эксперимента, контролируемого Западом - эксперт
Фото и Видео
Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье
Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье
Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье
Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье
Королевский оперный театр Бельгии решил завлечь зрителей кадрами мордобоя украинских депутатов
Королевский оперный театр Бельгии решил завлечь зрителей кадрами мордобоя украинских депутатов
У Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление
У Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram
Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram
Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу
Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу
В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста
В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста
Появилось видео, как на Тайване Tesla на автопилоте врезалась в фуру
Появилось видео, как на Тайване Tesla на автопилоте врезалась в фуру
Жители одного из сел под Киевом увидели первый летний снег
Жители одного из сел под Киевом увидели первый летний снег
В Луганской области мать посадила свою дочь на цепь
В Луганской области мать посадила свою дочь на цепь
fraza.ua
Новости блогосферы
03.06.20 20:13

Турецкого тренера в «Динамо» не будет
02.06.20 19:58

«Шахтер» – «Динамо»: мысли после матча
02.06.20 18:24

Трамп останется на второй срок
02.06.20 17:25

Никаких протестов в США не существует, как нет и никаких негров

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.