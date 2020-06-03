Королевский оперный театр Бельгии решил завлечь зрителей кадрами мордобоя украинских депутатов

Главное: Главный оперный театр Бельгии использовал в тизере нового сезона многочисленные кадры потасовок из Верховной Рады под лозунгом «Когда-нибудь сейчас».

Детали: Бельгийский Королевский оперный театр Ла Монне использовал кадры драк из Верховной Рады Украины для рекламы нового сезона выступлений. Как сообщает «Украинская правда», на видео, размещенном на официальном канале театра в YouTube, можно, в частности, увидеть, как на тот момент народный депутат, член фракции «Блока Петра Порошенко» Олег Барна пытается вынести тогдашнего премьер-министра Украины Яценюка с букетом роз в руках с парламентской трибуны, а также массовую драку с участием бывшего нардепа Олега Царева.

Также в перебивках появляются множество других фрагментов потасовок из украинского парламента под лозунгом «Когда-нибудь сейчас». После чего появляется список репертуара, в который в новом сезоне вошли «Парсифаль» Рихарда Вагнера, «Генрих VIII» Сен-Санса, «Фальстаф» Джузеппе Верди и другие произведения.

В тему: На канале «Фразы» в YouTube мы собрали для вас две подборки драк. Первая — ТОП 12 лучших поединков украинских политиков. Вторая — ТОП 10 лучших массовых драк украинских депутатов.