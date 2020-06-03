У Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление

Главное: В США существует «институциональный расизм». Об этом заявила советник главы государства Келлиэнн Конуэй.

Детали: Советник президента США Дональда Трампа – Келлиэнн Конуэй – сделала резонансное заявление. Она признала, что в стране существует «институциональный расизм».

В среду, 3 июня, комментируя беспорядки, вспыхнувшие после убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда, она сказал следующее: «Абсолютно верно, что существует институциональный расизм и что отсутствует равенство для всех людей в этой стране. Я думаю, что в этом нет сомнений».

Кроме этого советник американского лидера добавила: «Я очень рада, что министерство юстиции начало расследование на федеральном уровне. Посмотрим, что из этого выйдет».

По ее словам, «то, что было сделано в отношении Джорджа Флойда, было убийством».

В тему 2 июня 2020 года Трамп назвал протесты в США «преступлением перед человечеством»: американцы продолжают мародерства и погромы.

2 июня 2020 года сообщалось, что Трамп останется на второй срок.