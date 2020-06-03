Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины

Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины

Главное: Попытки сделать Церковь «смертной», как любое государство, не увенчаются успехом никогда. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Церковь не может зависеть от государства, поскольку находится вне системы и вне политики.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге «Простые истины» на канале «Витражи».

«Церковь не должна, да и не может полностью зависеть от государства, быть «шестеренкой» государственной машины», - отметил он.

Владыка напомнил, что за две тысячи лет существования Церкви политическая карта мира кардинально изменилась.

 

«Границы государств, да и сами государства, менялись до неузнаваемости, от некоторых из них оставались только названия на страницах учебников. Политические и экономические системы сменяли одна другую. Но здание Церкви стояло, хотя и языки пламени касались ее изрешечённых, с отбитыми углами фасадов», - сказал митрополит.

«Для государства есть «плохие» люди и есть «хорошие». А для Церкви все люди – ее дети: верные, заблудшие, не помнящие родства, о которых она молится как мать. Если человек будет забывать об этом, свои коррективы будет вносить Бог», - сказал он.

Попытки сделать Церковь «смертной», как любое государство, не увенчаются успехом никогда, подчеркивает владыка Антоний.

«Поэтому лучше не доводить ситуацию до внесения радикальных корректив, а помнить о предназначении Церкви и ее роли. Церковь не помещается в рамки земных представлений о системе. Церковь – вне системы, строя, политики, целесообразности, ее нельзя ограничить рамками, сделать удобной. Потому что Церковь – вечна, а мир – временный», - сказал митрополит Антоний.

В тему:  01.06.2020 Митрополит Онуфрий объяснил, почему важно беречь чистоту веры.

Тэги: государство, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия

Комментарии

Статьи

01.06.20 12:05

Украина, США и «пушка Деркача»

Автор: Андрей Ганжа

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
01.06.20 08:34

«Динамо» против «Шахтера»: поражение, которого... ждали

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Антифа, Сорос и карантин. Кто раздувает хаос в США?
02.06.20 17:09

Антифа, Сорос и карантин. Кто раздувает хаос в США?

Автор: Страна

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

«Сейчас начнутся соревнования»: в МВД показали «рекордсмена» по превышению скорости

«Сейчас начнутся соревнования»: в МВД показали «рекордсмена» по превышению скорости
03.06.20 10:41
171
Последние новости
03.06.20 10:41

«Сейчас начнутся соревнования»: в МВД показали «рекордсмена» по превышению скорости
03.06.20 10:26

Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
03.06.20 10:20

В пятницу украинцы увидят полутеневое затмение Луны
03.06.20 09:48

Смертность от коронавируса в Бразилии продолжает зашкаливать: обновлен новый жуткий рекорд
03.06.20 09:36

С сегодняшнего дня в Украине появилась еще одна новая монета
03.06.20 07:16

Ученые назвали «народный» метод в борьбе с диабетом
03.06.20 03:40

3 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
Фото и Видео
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram
Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram
Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу
Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу
В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста
В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста
Появилось видео, как на Тайване Tesla на автопилоте врезалась в фуру
Появилось видео, как на Тайване Tesla на автопилоте врезалась в фуру
Жители одного из сел под Киевом увидели первый летний снег
Жители одного из сел под Киевом увидели первый летний снег
В Луганской области мать посадила свою дочь на цепь
В Луганской области мать посадила свою дочь на цепь
«Слуга народа» в грубой форме ополчился на Авакова
«Слуга народа» в грубой форме ополчился на Авакова
Как оказалось, самый старый мужчина нашей планеты живет в Румынии
Как оказалось, самый старый мужчина нашей планеты живет в Румынии
В Одессе за полдня произошло две перестрелки. Есть раненые
В Одессе за полдня произошло две перестрелки. Есть раненые
fraza.ua
Новости блогосферы
02.06.20 19:58

«Шахтер» – «Динамо»: мысли после матча
02.06.20 18:24

Трамп останется на второй срок
02.06.20 17:25

Никаких протестов в США не существует, как нет и никаких негров
02.06.20 16:29

Кремлевские фашисты и Лукашенко: в чем разница?

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.