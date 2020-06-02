Жители одного из сел под Киевом увидели первый летний снег

Главное: Жители села под Киевом утверждают, что у них выпал летний снег. Однако, возможно это просто очень мелкий град.

Детали: В одном из сел в Киевской области 2 июня выпал снег. Как утверждает Страна.ua на своем канале в Telegram, соответствующее явление сегодня зафиксировали жители села Демидов Вышгородского района, в 40 километрах от Киева. По данным очевидцев, необычные для этого времени года осадки шли около 10 минут, после чего появилось солнце.

На фото и видео, опубликованных изданием, можно видеть небольшие скопления снега, которое, впрочем, может оказаться очень мелким градом.

Отметим, что других сообщений о снеге в этом регионе и официальных подтверждений осадков от Укргидрометцентра или Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на данный момент не поступало.

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