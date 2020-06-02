«Слуга народа» в грубой форме ополчился на Авакова

Главное: Народные депутаты Украины начали сбор подписей под постановлением об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. При этом представитель «Слуги народа» Евгений Шевченко заявил, что большая часть его фракции поддерживает это решение.

Детали: Народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко призвал парламент отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. При этом он позволил себе не совсем парламентское выражение.

В частности, выступая с трибуны Верховной Рады 2 июня, он спросил у коллег: «В нашем зале есть люди сильные, как говорят в народе, „с яйцами“? Или мы будем и дальше смотреть, как господин Аваков продолжает разрушать нашу страну?».

При этом он намекнул, что в личном общении многие представители его фракции недовольны работой министра и призвал их публично объявить об этом. «Я предлагаю те высказывания, которые говорят люди из фракции между собой вынести в публичную плоскость. Я сейчас заявляю всей стране, всем гражданам, что во фракции „Слуга Народа“ фактически все депутаты не удовлетворены работой министра внутренних дел», — заявил Шевченко.

Соответствующее видео опубликовано в рамках утреннего пленарного заседания на официальном канале ВРУ в YouTube.

Между тем, как сообщает народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин на своей странице в Facebook, на данный момент депутаты уже собрали 40 подписей под постановлением об отставке Авакова. Причем среди подписавшихся оказались и представители «Слуги народа».

В подтверждение он приложил соответствующее фото.

По словам парламентария, они намерены закончить сбор подписей до пятницы, 5 июня, когда в Раде состоится традиционный Час вопрос к правительству.

При этом в комментариях народный депутат VIII созыва, бывшая глава парламентского комитета по иностранным дела Анна Гопко обратила внимание на то, что депутатам и прежде удавалось собрать подписи, однако когда необходимо было принимать решение, голосов не хватало.

В тему: 17 ноября 2018 года активисты устроили автопробег к дому министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с требованием его отставки. Причиной такого требования организаторы акции назвали нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из «списка Гандзюк».

5 июня 2019 года Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области. Подозреваемыми в этом преступлении стали представители правоохранительных органов. При этом он подчеркнул, что «вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо».

В этот раз ситуация вокруг министра внутренних дел обострилась после того как сначала 25 мая 2020 года внутренняя безопасность Национальной полиции Украины задержала двоих полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в жестоком избиении и изнасиловании женщины, а через несколько дней в Броварах группировки, которые «крышуют» перевозки маршрутных такси, устроили массовые разборки со стрельбой. В результате три человека получили ранения, десятки людей были задержаны.

1 июня в Мукачево во время онлайн-трансляции на Facebook покончил с собой 28-летний житель Мукачево. В свой смерти он обвинил местных полицейских.

2 июня сразу две перестрелки с пострадавшими произошли в Одессе.