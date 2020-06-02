В Одессе за полдня произошло две перестрелки. Есть раненые

Главное: На промтоварном рынке в Одессе произошла перестрелка, в результате которой пострадали двое продавцов. По данным СМИ, речь идет о знаменитом «7 километре». Вскоре после этого стрельба была зафиксирована на перекрестке в центре города.

Детали: В результате стрельбы на промтоварном рынке в Одессе ранены двое человек. Как сообщает полиция Одесской области на своей странице в Facebook, предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения.

В итоге двоих человек госпитализировали, а злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобилях.

Как сообщает «Думская», речь идет о знаменитом одесском рынке «7 километр».

В то же время на видео, которое публикует канал «Новости Мир» в YouTube, видно, что стрельбу устроили около двух десятков человек (18+, ненормативная лексика).

Как сообщается на странице сообщества «Утесов News» в Facebook, вскоре после этого в Одессе произошла еще одна стрельба. На этот раз во время попытки ограбления автомобиля на перекрестке ул. Ришельевская и Успенская.

Пытаясь выкрасть из авто портфель с 200 тыс. грн, преступники разбили окно в машине. В ответ владелец открыл стрельбу из травматического пистолета и бросился в погоню. В итоге злоумышленники бросили портфель. Остались ли в нем деньги, неизвестно.

О пострадавших и жертвах информации пока нет.

На месте работает полиция. В городе обьявили план «Перехват».

Видео с места также публикует канал «Новости Мир» в YouTube.

В тему: 29 мая 2020 года в Броварах группировки, которые «крышуют» перевозки маршрутных такси, устроили разборки со стрельбой. В результате три человека получили ранения, десятки людей были задержаны.