Появилось видео, как на Тайване Tesla на автопилоте врезалась в фуру

Главное: На Тайване Tesla Model 3 врезалась на большой скорости в перевернутый грузовой автомобиль. При этом машина ехала на автопилоте.

Детали: На Тайване произошло резонансное ДТП: электрический автомобиль Tesla Model 3 врезался на оживленном шоссе в перевернутую фуру. При этом машина ехала на автопилоте со скоростью более ста километров в час.

Водитель авто чудом не пострадал.

Мужчина поведал, что пользовался функцией полуавтоматического управления Autopilot, однако «электроника не отреагировала на препятствие на дороге», после чего он нажал на педаль тормоза, но не успел избежать столкновения.

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