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Трамп назвал протесты в США «преступлением перед человечеством»: американцы продолжают мародерства и погромы

Трамп назвал протесты в США «преступлением перед человечеством»: американцы продолжают мародерства и погромы

Главное: Президент США Дональд Трамп назвал людей, вышедших на протесты по всей стране, террористами. Он охарактеризовал их действия как «преступление перед человечеством».

Детали: В США продолжаются протесты, связанные с убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Как заявил адвокат семьи погибшего, «он умер из-за удушения при задержании», причиной смерти названо «удушение, вызванное продолжительным давлением».

В свою очередь, в отчете судмедэксперта округа Хеннепин в графе причина смерти указана «остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи» сотрудниками полиции. Данный способ смерти квалифицируется как «убийство».

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал митингующих террористами.

Американский лидер заявил: «В столице страны был захвачен полицейский участок, Мемориал Линкольна и Мемориал Второй мировой войны подверглись вандализму. Одна из наших самых главных исторических церквей была подожжена. Офицер в Калифорнии и афроамериканский герой правоохранительных органов застрелены и убиты. Это не акты мирного протеста, это акты домашнего террора, уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови – это преступление перед человечеством».

Отметим, что минувшей ночью погромы прокатились по Нью-Йорку. Толпы людей грабили магазины.

Озверевшие митингующие даже напали на товарный поезд.

В тему 1 июня 2020 года сообщалось, что на фоне протестов в США кто-то разбил звезду Трампа на Аллее славы.

1 июня 2020 года стало известно, что украинец на бензовозе въехал в толпу протестующих в США.

Тэги: США, мир, погромы, Дональд Трамп, Джордж Флойд

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