Уже в субботу к Земле подлетит гигантский астероид

Главное: В ближайшую субботу к Земле подлетит огромный астероид. Ученые рассказали, есть ли опасность столкновения.

Детали: В субботу, 6 июня, около 6-20 утра по киевскому времени к Земле подлетит огромный астероид: по данным NASA размер объекта 163348 (2002 NN4) составляет 250-570 метров.

Специалисты говорят, что данный астероид – потенциально опасный. Его траектория полета пересекает орбиту нашей планеты.

Однако ученые успокаивают: столкновения не будет – объект пройдет от Земли на расстоянии, которое в тринадцать раз превышает расстояние до Луны.

Отмечается, что астероид был открыт в 2002 году: на один оборот вокруг Солнца у него уходит триста суток.

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