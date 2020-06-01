Украинец на бензовозе въехал в толпу протестующих в США

Главное: Грузовик въехал в толпу протестующих в США. По данным местных СМИ, за его рулем находился уроженец Украины Богдан Вечирко.

Детали: В американском Миннеаполисе водитель многотонного бензовоза, двигаясь на высокой скорости, едва не въехал в толпу демонстрантов. Как следует из видео, опубликованное с места событий, сотни митингующих в последний момент успели среагировать на движущийся в их сторону транспорт и разбежались в стороны. Водитель потом остановился, демонстранты окружили его и избили.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ, водителем машины оказался мужчина с украинским именем Богдан Вечирко. Его арестовали без права выхода под залог.

Управление общественной безопасности штата Миннесота сообщило в Twitter, что пострадавших, кроме самого водителя, в результате происшествия нет.