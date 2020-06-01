Авторитетный итальянский врач заявил, что «коронавируса больше не существует»

Главное: Известный итальянский врач Альберто Зангрильо заявил, что «коронавируса больше не существует». Его слова тиражируют местные СМИ.

Детали: Глава больницы Сан-Раффаэле в Милане, авторитетный врач Альберто Зангрильо сделал резонансное заявление, сказав, что «коронавируса больше не существует». Его цитируют местные СМИ.

Так, по его словам, «мазки, которые были выполнены за последние десять дней, показали количественную вирусную нагрузку, которая бесконечно мала по сравнению с той, которая была проведена месяц или два месяца назад».

Сообщается, что «сила вируса значительно снизилась».

Этим объясняется тот факт, что в Италии стало меньше тяжелых пациентов и смертей от новой инфекции.

Кроме этого, итальянец заявил, что «второй волны пандемии не будет», также он призвал других врачей «не слишком паниковать».

В тему 1 июня 2020 года сообщалось, что еще одна страна заявила о фактической победе над коронавирусом.

28 мая 2020 года ученые заявили, что киты и дельфины могут заразиться коронавирусом от людей.